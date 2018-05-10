Парламент Венгрии переизбрал Орбана на пост премьера

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Парламент Венгрии утвердил Виктора Орбана на должность премьер-министра страны на новый четырехлетний срок, сообщает ТАСС.
Кандидатуру 54-летнего Виктора Орбана поддержали 134 депутата, 28 высказались против.
8 апреля в Венгрии состоялись очередные всеобщие выборы в Государственное собрание. Правящая коалиция из партии "ФИДЕС - Венгерский гражданский союз" и Христианско-демократической народной партии во главе с действующим премьером Виктором Орбаном победила на выборах и получила конституционное большинство в парламенте: 133 из 199 депутатских мандатов.
Виктор Орбан возглавлял кабинет министров Венгрии в 1998-2002 годах и в 2010-2018 годах. Победа на выборах в этом году позволила ему встать у руля правительства в четвертый раз.-0-
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