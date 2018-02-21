Паром с туристами взорвался в Мексике

На борту туристического парома, стоявшего у причала в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, прогремел взрыв. Об этом сообщает ряд информагентств.
В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Среди раненых трое американцев. Судно курсировало между островом Косумель и Плайей.
Причины детонации пока не установлены, вероятно, речь идет о технических неполадках.
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