Паром с туристами взорвался в Мексике

На борту туристического парома, стоявшего у причала в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, прогремел взрыв. Об этом сообщает ряд информагентств.

В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Среди раненых трое американцев. Судно курсировало между островом Косумель и Плайей.

Причины детонации пока не установлены, вероятно, речь идет о технических неполадках.