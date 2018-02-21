Паром с туристами взорвался в Мексике

На борту туристического парома, стоявшего у причала в мексиканском городе Плайя-дель-Кармен, прогремел взрыв. Об этом сообщает ряд информагентств.
В результате инцидента пострадали как минимум 13 человек. Среди раненых трое американцев. Судно курсировало между островом Косумель и Плайей.
Причины детонации пока не установлены, вероятно, речь идет о технических неполадках.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4163 BYN
|2.412 BYN
|2.42 BYN
|USD
|1.9623 BYN
|1.958 BYN
|1.962 BYN
|RUB
|3.4624 BYN
|3.455 BYN
|3.465 BYN