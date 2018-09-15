15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Паромное сообщение между провинциями Гуандун и Хайнань в Китае остановлено из-за тайфуна "Мангхут", сообщает агентство "Синьхуа".
Тропический циклон ночью прошел через северо-восточную часть филиппинского острова Лусон и движется в северо-западном направлении. Как ожидается, он достигнет побережья Южного Китая в ночь с 16 на 17 сентября. Скорость стихии - 26 км/ч, порывы ветра в центральной части атмосферной воронки достигают 234 км/ч. Циклону присвоена классификация "супертайфун".
В прибрежных районах провинции Гуандун, которые находятся на пути движения стихии, принимаются все необходимые меры безопасности. В соседней островной провинции Хайнань, в которую тайфун принесет сильные ливни и шквалистый ветер, принято решения о закрытии 16-17 сентября всех туристических объектов.
Тайфун "Мангхут" стал для региона 22-м по счету в этом сезоне.-0-
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