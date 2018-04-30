Пашинян официально выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер армянской оппозиции, депутат парламента страны от фракции "Елк" Никол Пашинян официально выдвинут на пост премьер-министра Армении, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу фракции "Елк".
Избрание премьер-министра должно состояться в парламенте Армении 1 мая. Три фракции (блок "Царукян", "Дашнакцутюн" и "Елк") объявили, что готовы проголосовать за Никола Пашиняна. Правящая Республиканская партия Армении не выдвинет своего кандидата.
Как сообщает "Арменпресс", Никол Пашинян вчера сообщил, что 30 апреля у него важные встречи со всеми фракциями и призвал к прекращению уличных акций.-0-
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