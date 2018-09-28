Пашинян подчеркнул важность использования потенциала СНГ для развития регионального сотрудничества

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян сегодня в Душанбе в ходе заседания Совета глав государств СНГ подчеркнул важность использования потенциала организации для развития регионального сотрудничества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства Армении.
"Использование потенциала СНГ в развитии регионального сотрудничества откроет новые возможности для укрепления национальных экономик стран - членов организации, повышения благосостояния граждан и укрепления гуманитарных связей", - сказал Никол Пашинян.
Он также пригласил представителей стран Содружества принять участие во Всемирном форуме информационных технологий, который состоится в Ереване в 2019 году. "Рассчитываю на активное участие наших партнеров по СНГ в этом важном мероприятии", - заявил председатель правительства Армении.-0-
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