3 мая, Ереван /БЕЛТА - Арменпресс/. Никол Пашинян вновь выдвинут кандидатом на пост премьер-министра Армении. Кандидатура выдвинута более 1/3 от общего числа депутатов Национального собрания (НС) Армении, сообщили в управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ.

Как сообщалось, в Армении 1 мая на специальном заседании парламента прошли выборы премьер-министра. Депутаты национального собрания Армении проголосовали против единственного кандидата - Никола Пашиняна. Для избрания депутату парламента от фракции "Елк" требовалось набрать простое большинство голосов (53 из 105). За кандидатуру Никола Пашиняна выступило 45 депутатов, против - 56.-0-