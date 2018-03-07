Пассажир EgyptAir прорывался в кабину пилотов

Самолет авиакомпании EgyptAir прибыл в аэропорт Каира с опозданием на 4 часа. Это произошло из-за того, что один из пассажиров пытался проникнуть в кабину пилотов, передают информационные агентства.

Воздушное судно следовало из Омана в Египет. На 26-ой минуте полета один из пассажиров начал проявлять агрессию, вызывающе вести себя со стюардессами, а затем направился в сторону кабины пилотов. Его утихомирили силами бортпроводников.

Самолет проследовал в аэропорт вылета. В Маскате его передали в руки местных правоохранителей.

На борту самолета находилось 78 человек.