Пассажир EgyptAir прорывался в кабину пилотов

Самолет авиакомпании EgyptAir прибыл в аэропорт Каира с опозданием на 4 часа. Это произошло из-за того, что один из пассажиров пытался проникнуть в кабину пилотов, передают информационные агентства.
Воздушное судно следовало из Омана в Египет. На 26-ой минуте полета один из пассажиров начал проявлять агрессию, вызывающе вести себя со стюардессами, а затем направился в сторону кабины пилотов. Его утихомирили силами бортпроводников.
Самолет проследовал в аэропорт вылета. В Маскате его передали в руки местных правоохранителей.
На борту самолета находилось 78 человек.
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