Пассажир снял экстренную посадку самолета с разорвавшимся двигателем

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. У самолета кыргызской авиакомпании Tez Jet 1 марта в воздухе разорвался один двигатель. Из-за этого воздушное судно было вынуждено совершить экстренную посадку. Один из пассажиров снял все происходящее на камеру своего смартфона через иллюминатор.

Вот что происходило внутри самолета! Слава Богу, что все обошлось! pic.twitter.com/VgGYiQWTtC — Photogeniuskg (@bishkekchanka65) 2 марта 2018 г.

На кадрах, которые пассажир опубликовал в социальной сети Twitter, видны свисающие с двигателя детали.

Разрыв одного из двигателей воздушного судна произошел спустя полчаса после взлета. К счастью, пилотам удалось успешно посадить самолет в аэропорту "Манас". По факту произошедшего местные правоохранительные органы уже возбудили уголовное дело. -0-