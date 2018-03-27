Пассажира затянуло под эскалатор в метро Стамбула

27 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Стамбуле (Турция) пассажира затянуло под эскалатор в метро. Об этом сообщают СМИ.
Инцидент случился на станции "Аязага". Люди пошли по остановленному из-за поломки эскалатору, не обращая внимания на предупреждающий знак. Внезапно лестница заработала. В эскалаторе образовалась дыра, один человек провалился внутрь.
Операция по спасению пострадавшего длилась около часа. Отмечается, что мужчина госпитализирован, но его жизнь вне опасности.-0-
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