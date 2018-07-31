Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в аэропорту Барселоны

31 июля, Мадрид /БЕЛТА-ТАСС/. Пассажиров авиакомпании Ryanair эвакуировали с самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося мобильного телефона. Об этом говорится в распространенной сегодня публикации лоукостера в Twitter.

Самолет должен был направиться на Ибицу. В момент инцидента воздушное судно уже готовилось начать маневры для взлета.

После того как загорелось электронное устройство одного из пассажиров, был задействован аварийный протокол, предусматривающий эвакуацию находившихся на борту людей с помощью специального надувного трапа. Никто не пострадал.-0-