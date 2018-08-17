Пассажирский автобус перевернулся в Германии

17 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус перевернулся в районе города Росток в Германии, пострадали 16 человек, сообщает немецкая газета Bild.
По данным полиции, автобус съехал с дороги в канаву и перевернулся. Причины аварии пока не установлены. По предварительной информации, шесть человек получили серьезные ранения.
Шоссе, на котором произошла авария, временно перекрыто.-0-
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