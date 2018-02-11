11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский автобус упал в пропасть в Пакистане, сообщают информационные агентства.
Погибли пять человек, не менее 15 пострадали. Авария произошла в провинции Белуджистан, автобус ехал из Кветты в Карачи.
По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением, машина съехала в ущелье. ДТП могло произойти из-за скользкой после дождя дороги. Проводится расследование происшествия. -0-
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