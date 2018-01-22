Пассажирский лайнер с горящим двигателем приземлился в Хельсинки

Пассажирское воздушное судно Boeing 787-9 Dreamliner, принадлежащее авиакомпании Japan Airlines, вернулось в аэропорт отправления из-за пожара, возникшего в правом двигателе. Об этом сообщают информагентства.

Самолет следовал из столицы Финляндии в Токио. Однако через полтора часа полета приземлился в аэропорту.

Очевидцы сообщили о возникшей на борту панике. Горящий двигатель напугал пассажиров. Однако самолет благополучно приземлился с одним двигателем, его встречали 12 пожарных экипажей.