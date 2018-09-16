Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане, 20 пострадавших

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Карачи - Пешавар, сошел с рельсов в Пакистане. Эту информацию подтвердили представители железной дороги Пакистана телеканалу Geo.tv, сообщает БЕЛТА.

В результате аварии восемь вагонов повреждены, 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье на перегоне между городами Атток и Мианвали у железнодорожного моста. По информации властей, на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.-0-