Пассажирский поезд сошел с рельсов в Пакистане, 20 пострадавших

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Карачи - Пешавар, сошел с рельсов в Пакистане. Эту информацию подтвердили представители железной дороги Пакистана телеканалу Geo.tv, сообщает БЕЛТА.
В результате аварии восемь вагонов повреждены, 20 человек получили ранения. Инцидент произошел в воскресенье на перегоне между городами Атток и Мианвали у железнодорожного моста. По информации властей, на месте происшествия проводится поисково-спасательная операция.-0-
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