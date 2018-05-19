Пассажирский самолет авиакомпании "Победа" вернулся в аэропорт Внуково из-за отказа двигателя

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет Boeing 737-800 авиакомпании "Победа" вернулся сегодня утром в аэропорт Внуково из-за отказа правого двигателя, сообщают информагентства.
Борт вылетел из московского аэропорта в Астрахань, но воздушное судно развернулось в небе над Волгоградской областью. Авиакомпания отправит пассажиров вернувшегося самолета резервным бортом. В "Победе" подчеркнули, что это первый случай отказа двигателя.-0-
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