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Пассажирский самолет потерпел крушение в ЮАР

В мире 10.07.2018 | 23:15
Фото из социальных сетей
Фото из социальных сетей

Около 20 человек пострадали в результате падения самолета. Катастрофа произошла недалеко от города Претория Южно-Африканской республике, сообщают информагентства.

На месте крушения работают медики. По их заключениям, среди пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии.

Предварительная причина происшествия - отказ двигателя.

Сообщается, что самолет, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. Он совершал международный рейс. Сообщений о погибших нет.

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Теги
авиакатастрофа, происшествия, ЮАР
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