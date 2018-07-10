Пассажирский самолет потерпел крушение в ЮАР

Около 20 человек пострадали в результате падения самолета. Катастрофа произошла недалеко от города Претория Южно-Африканской республике, сообщают информагентства.
На месте крушения работают медики. По их заключениям, среди пострадавших есть те, кто находится в критическом состоянии.
Предварительная причина происшествия - отказ двигателя.
Сообщается, что самолет, направлялся к аэропорту Уондербум и упал в восьми километрах от него. Он совершал международный рейс. Сообщений о погибших нет.
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