Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту столицы Непала Катманду потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.

Самолет авиакомпании из Бангладеш разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Трибхуван при заходе на посадку.

Как сообщает ТАСС, самолет принадлежал авиакомпании US-Bangla Airlines.

О жертвах информации пока нет. По данным СМИ, на борту самолета могло быть до 80 человек.-0-