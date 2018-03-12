Пассажирский самолет потерпел крушение в Непале

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В международном аэропорту столицы Непала Катманду потерпел крушение пассажирский самолет. Об этом сообщает Би-Би-Си со ссылкой на местные СМИ.
Самолет авиакомпании из Бангладеш разбился на восточной стороне взлетно-посадочной полосы Международного аэропорта Трибхуван при заходе на посадку.
Как сообщает ТАСС, самолет принадлежал авиакомпании US-Bangla Airlines.
О жертвах информации пока нет. По данным СМИ, на борту самолета могло быть до 80 человек.-0-
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