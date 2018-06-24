Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Казахстане из-за отказа двигателя

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет турецкой авиакомпании Pegasus совершил сегодня утром вынужденную посадку в Атырау (Казахстан) из-за отказа двигателя. Такую информацию распространил Комитет гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, сообщают информагентства.
Экипаж воздушного судна "Боинг 737", следовавший по маршруту Новосибирск - Анталья, сообщил об отказе двигателя, было принято решение совершить аварийную посадку в аэропорту Атырау. На борту находились 190 пассажиров и 6 членов экипажа. Пострадавших нет. Причины отказа двигателя выясняют специалисты.-0-
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