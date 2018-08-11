11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский самолет угнали из аэропорта Сиэтла, передают информагентства.
Самолет угнал сотрудник одной из авиакомпаний. Пассажиров на борту не было. Воздушное судно упало в залив Пьюджет у острова Кетрон (штат Вашингтон).
Seconds after the plan crashed pic.twitter.com/SgxmAr66WG— iRViNGTON BiLLSWORTH (@iRVvyBaun) 11 августа 2018 г.
Обстоятельства произошедшего выясняются. Аэропорт продолжает работу.-0-
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