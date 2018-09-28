Пассажирский самолет упал на воду в Микронезии

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский Boeing компании Air Niugini не смог приземлиться на взлетно-посадочную полосу одного из островов архипелага Трук в Микронезии и совершил аварийную посадку на воду. Об этом сообщает BBC.
На борту самолета было 35 пассажиров и 12 членов экипажа. К счастью, никто из них не получил серьезных травм. Находившиеся на борту самолета люди были эвакуированы на лодках и доставлены в больницу для проверки их состояния.
По словам сотрудника аэропорта Джимми Эмилио, самолет упал в лагуну примерно в 146 м от взлетно-посадочной полосы.
Boeing летел с острова Понпеи в Микронезии в Порт-Морсби - столицу Папуа-Новой Гвинеи.
Причина ЧП пока не сообщается.-0-
Фото из Twitter-аккаунта The National News
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