Пассажиры сгоревшего в Казахстане автобуса не успели спастись из-за заблокированной двери

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажиры сгоревшего в Актюбинской области Казахстана автобуса не смогли быстро покинуть транспорт из-за заблокированной двери. Об этом сообщает Tengri News со ссылкой на специалиста службы по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациями Управления внутренней политики Актюбинской области Виталия Синева.
Отмечается, что в момент ЧП автобус остановился, несколько человек успели выбежать из автобуса, остальные тоже бросились к выходу, но боковая дверь транспорта оказалась заблокированной.
Согласно информации Министерства по инвестициям и развитию Казахстана, владелец автобуса не имел лицензии на перевозки. Обязательный техосмотр был пройден 17 августа 2015 года, срок его завершения - 17 февраля 2016 года.
Трагедия произошла сегодня на автодороге Самара - Шымкент в Иргизском районе Казахстана. Погибли 52 человека, все они являются гражданами Узбекистана. Спаслись пять человек. Возбуждено уголовное дело по ст.345 ч.3 УК Казахстана, предусматривающей лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. Расследованием ЧП занимается специальная правительственная комиссия. Рассматриваются несколько версий причин произошедшего, одна из них - короткое замыкание электропроводки. Поскольку в автобусе могло быть много топлива, чтобы не останавливаться на заправках, машина сразу вспыхнула.-0-
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