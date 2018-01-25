Патриарх Кирилл призвал с осторожностью относиться к криптовалютам

25 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в ходе VI Рождественских парламентских чтений в Совете Федерации высказал свое мнение по поводу криптовалют. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, увлечение криптовалютами может привести к потере всего имущества при падении их курса, поэтому государство должно разработать меры защиты своих граждан. "Люди продают свое имущество, чтобы быстро обогатиться, скупая криптовалюты. На экране показывают неудержимый рост курса биткоина к доллару, и у людей, как говорится, сносит крышу. А потом вдруг биткоин обрушивается, и люди понимают, что они ничего не выиграли и потеряли все, что имели", - сказал патриарх Кирилл.

По мнению предстоятеля Русской православной церкви, необходимо объединить усилия государства и церкви, чтобы ограничить стремление людей к рискованным действиям. "Церковь видит свою задачу в воспитании человека таким образом, чтобы он не был порабощен страстями и стремился к праведному труду. Но и государство в такой ситуации призвано защитить человека от чрезмерных рисков", - добавил он.-0-