Павел Дуров вошел в рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии Fortune

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Создатель социальной сети "Вконтакте" и мессенджера Telegram Павел Дуров впервые вошел в ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии издания Fortune. Об этом сообщает ТАСС.
Павел Дуров оказался на 25-й строчке списка. Первое место рейтинга разделили между собой глава Instagram Кевин Систром и основатель и владелец Facebook Марк Цукерберг.-0-
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