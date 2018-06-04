4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный секретарь Испанской социалистической рабочей партии (ИСРП) Педро Санчес принес присягу в качестве премьер-министра Испании. Об этом сообщает ТАСС.

Церемония состоялась в королевской резиденции "Сарсуэла" в присутствии монарха Филиппа VI. 46-летний Педро Санчес стал первым главой кабинета, получившим кресло благодаря вотуму недоверия.

Новый глава правительства Испании, положив руку на Конституцию Испании, пообещал "добросовестно исполнять свои обязанности" и хранить верность королю и Основному Закону страны. Впервые в демократической истории Испании церемония прошла без католических символов - Библии и распятия.

Ранее, 1 июня, Конгресс депутатов (нижняя палата парламента) Испании отказал в доверии правительству Мариано Рахоя. Инициатива была выдвинута Испанской социалистической рабочей партией и включала в себя предложение о кандидатуре Педро Санчеса на должность премьер-министра.

Основанием для регистрации в нижней палате парламента Испании постановления о недоверии кабмину стал вердикт суда по громкому коррупционному делу, в которое были вовлечены сторонники Народной партии (НП) Мариано Рахоя. Их обвиняли во взяточничестве, отмывании денег и уклонении от уплаты налогов. Кроме того, суд счел, что партия получила выгоду от имевших место махинаций, в связи с этим НП как юридическое лицо должна выплатить около $245 тыс.-0-