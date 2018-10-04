Пентагон представит гиперзвуковое оружие раньше намеченного срока

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Соединенные Штаты активно работают над созданием гиперзвуковых вооружений и начнут проводить их испытания ранее ожидаемого срока. Об этом заявил первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан, сообщает ТАСС.
При этом он отметил, что подход США к разработке гиперзвукового оружия будет включен в запросы на будущие оборонные бюджеты.
По предварительным оценкам, Пентагону на разработку нового гиперзвукового оружия понадобится около $20 млрд .-0-
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