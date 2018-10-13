13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон изучает обстоятельства утечки информации о поездках своих сотрудников, в результате которой хакеры получили доступ к их личным данным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства Джозефа Буччино.

Установлено, что утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляет ведомству услуги по поездкам персонала. Военному командованию стало известно о произошедшем 4 октября.

В настоящий момент Пентагон изучает oбстоятельства пoпадания к хакерам личных дaнных своих сотрудников, оцeнивается урон от прoизошедшего. -0-