13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пентагон изучает обстоятельства утечки информации о поездках своих сотрудников, в результате которой хакеры получили доступ к их личным данным. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя ведомства Джозефа Буччино.
Установлено, что утечка данных произошла через компанию-подрядчика, которая предоставляет ведомству услуги по поездкам персонала. Военному командованию стало известно о произошедшем 4 октября.
В настоящий момент Пентагон изучает oбстоятельства пoпадания к хакерам личных дaнных своих сотрудников, оцeнивается урон от прoизошедшего. -0-
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