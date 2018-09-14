Первые жертвы урагана Флоренс в США

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В США по меньшей мере 475 тыс. домов и предприятий в штате Северная Каролина и 32 тыс. в Южной Каролине остались без электричества в результате наступления урагана Флоренс на восточное побережье страны. Об этом сообщает газета The Guardian.
В руководстве энергетической компании Duke Energy, главной в этих штатах США, заявили, что не планируют отправлять специалистов для восстановления подачи электроэнергии до тех пор, пока ураган не уйдет. Флоренс будет представлять "серьезную угрозу" в ближайшие 24 - 36 ч. В регионах, в которые пришел ураган, угрозу представляют ливни, наводнения и сильный ветер.
Представители полиции города Уилмингтон в официальном твиттер аккаунте сообщили о первых жертвах урагана Флоренс в Северной Каролине — ими стали женщина и маленький ребенок.
Мать и младенец погибли из-за падения дерева на их дом. Отец семейства доставлен в больницу Нью-Хановера с травмами.-0-
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