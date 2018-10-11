Первым министром по предотвращению суицида в Великобритании назначили Джеки Дойл-Прайса

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава британского правительства Тереза Мэй назначила первого министра по вопросам предотвращения суицида в рамках кампании за уменьшение количества самоубийств. Об этом сообщает BBC 10 октября.

Решение о новом назначении принято на фоне международного саммита, посвященного Международному дню душевного здоровья. Он сейчас проходит в Лондоне.

Тереза Мэй пообещала выделить на поддержку бесплатной службы доверия благотворительной организации Samaritans 1,8 млн фунтов стерлингов.-0-