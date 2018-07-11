Пещеру в Таиланде после спасения школьников планируют превратить в туристический объект

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пещеру Кхао Луанг в Таиланде, где в течение двух недель были заблокированы 12 школьников и их тренер, планируют превратить в крупнейшую туристическую достопримечательность страны, сообщают информагентства со ссылкой на заместителя главы национальных парков Таиланда Чонгклая Ворапонсатрона.

Окончательное решение примет министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Об исчезновении 12 подростков в возрасте от 11 до 16 лет из местной юниорской футбольной команды и их 25-летнего тренера стало известно 23 июня. Они оказались отрезаны от выхода из пещеры Кхао Луанг из-за наводнения, вызванного сильными ливнями. Пещера, простирающаяся почти на 10 км, имеет несколько входов и выходов, а также большие залы, где укрылись от прибывавшей воды пропавшие. Поиски продолжались 10 дней, спасатели обнаружили детей и их наставника лишь 2 июля. Эвакуация долго не начиналась, поскольку ребят необходимо было обучить пользоваться аквалангами: им предстоял сложный путь под водой по узким проходам пещеры.

В результате эвакуации водолазам удалось вывести из пещеры всех мальчиков и их тренера.-0-