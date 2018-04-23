Песков: вопросы изменения конфигурации СБ ООН должны решать его постоянные члены

23 апреля, Москва /БЕЛТА - ТАСС/. Любые решения по изменению конфигурации Совбеза ООН должны быть продуктом консенсуса среди его постоянных членов. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Совбез ООН - главный международный орган, который имеет полномочия на рассмотрение ключевых вопросов международной безопасности, единственный соответствующий международный орган. Каких-либо альтернатив у Совета Безопасности нет. Любые вопросы, связанные с изменением конфигурации участников Совбеза, с какой-то реформаторской деятельностью Совбеза, могут быть исключительно продуктом консенсуса среди постоянных членов Совета Безопасности", - сказал Дмитрий Песков.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в интервью телеканалу SVT выразил мнение, что сложности, с которыми сталкивается ООН при разрешении, в частности, сирийского кризиса объясняются структурными проблемами Совбеза ООН, который "представляет тот мир, каким он выглядел после Второй мировой войны, и уже не представляет мир сегодня".

По его словам, вето стало инструментом, который используется слишком часто. Антониу Гутерриш напомнил о существующих дискуссиях, касающихся того, чтобы СБ больше соответствовал сегодняшнему миру. Он выразил уверенность, что без реформы Совета Безопасности не будет полной реформы ООН.-0-