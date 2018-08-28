Певицу Арету Франклин похоронят в золотом гробу

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотой гроб с телом певицы Ареты Франклин 28 августа установили в Музее истории афроамериканцев Чарльза Райта в Детройте. Об этом сообщает The Mirror.

На протяжении двух дней поклонники таланта артистки смогут проститься здесь с кумиром нескольких поколений и величайшей в истории США певицей. Арета Франклин стала первой женщиной, имя которой увековечено в Зале славы рок-н-ролла. Журнал Rolling Stone назвал ее величайшей вокалисткой.

Афроамериканская певица скончалась на 77-м году жизни 16 августа в Детройте в результате онкологического заболеванием.-0-