Пилотные проекты Tax Free запустят в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи

27 февраля, Архангельск /БЕЛТА - ТАСС/. Первые центры системы Tax Free будут открыты в Москве, Санкт-Петербурге и Сочи. Об этом сообщил журналистам первый заместитель председателя правительства РФ Игорь Шувалов, отвечая во вторник в Архангельске на вопросы журналистов в кулуарах совещания, посвященного развитию малого и среднего предпринимательства.

"Мы сейчас в качестве эксперимента запускаем только в нескольких торговых центрах этот механизм. Это будут Москва, Питер и Сочи, затем, если мы не увидим никаких угроз, постараемся по большинству городов, где будут проходить матчи чемпионата мира [по футболу], дать возможность крупнейшим торговым центрам такой механизм ввести", - сказал Игорь Шувалов. Он подчеркнул, что необходима также готовность мощностей в аэропортах.

"Терминалы должны быть обеспечены соответствующей инфраструктурой, чтобы собственники аэропортов выделили площади для работников таможни, чтобы они обслуживали потоки людей, обращающихся за возмещением. Если все это пройдет гладко, у нас не будет вскрыто никаких дыр и возможностей манипулировать законодательством, то тогда в октябре это будет касаться абсолютно любой точки, где можно продать товар и дать соответствующее возмещение иностранному туристу", - отметил первый заместитель председателя правительства России.-0-