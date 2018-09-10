Пингвинам в Антарктиде грозит вымирание

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пингвинам Адели в Антарктиде грозит массовое вымирание из-за глобального потепления климата и вылова криля (мелких морских планктонных ракообразных). Об этом сообщают "РИА Новости" со ссылкой на заявление представителя России в Коалиции по сохранению Антарктики и Южного океана (ASOC) Елены Жарковой на Восточном экономическом форуме.

Эксперт рассказала, что в 2017 году в Антарктике у 40-тысячной популяции пингвинов Адели выжило всего два птенца. По ее словам, такая ситуация связана с изменением климата и чрезмерно концентрированной ловлей криля в регионе. Если не будут предприняты срочные меры, то популяция пингвинов сократится на 50% в течение ближайшего десятилетия. Поэтому сейчас обсуждается создание новых охраняемых морских районов в восточной Антарктике.

Решение о создании охраняемых районов принимается странами-членами Конвенции АнтКом, созданной в рамках договора об Арктике. Членами конвенции являются 24 страны, Евросоюз и 11 присоединившихся государств.-0-