25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пираты девять дней держали экипаж танкера в плену у берегов Африки, сообщил в интервью грузинскому Первому каналу капитан судна Лаша Гадилия.
Пираты напали на танкер "Пантелена" в ночь на 13 августа и, угрожая оружием, захватили его. Всех членов экипажа заперли в одной каюте. Пираты периодически давали им еду и воду, не причиняли физического вреда.
На десятый день моряков и судно освободили. Сообщается, что они чувствуют себя хорошо и уже связались с семьями.-0-
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