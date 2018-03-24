Писатель Филип Керр скончался в Великобритании на 63-ем году жизни

О кончине писателя сообщила в Twitter его супруга Джейн Тинн. Мужчине было 62 года.
Первые книги Керра увидели свет в 1989 году (роман "Мартовские фиалки"). Наибольшую известность ему принесли романы о вымышленном немецком детективе Бернхарде Гюнтере. Действие большинства книг происходило в период до и после Второй мировой войны.
Известность британец получил также благодаря серии детских произведений "Дети лампы". Всего в копилке писателя свыше 20 книг, включая 11 романов.
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