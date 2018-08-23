Питбуль защитил 11-летнюю хозяйку от педофила

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Собака отбила свою хозяйку у педофила, сообщает Петербургская интернет-газета "Фонтанка".

Бойцовая собака набросилась на мужчину, который пытался силой увести школьницу в лес. Сейчас полиция Волховского района Ленинградской области разыскивает мужчину с бородой и татуировкой на щеке.

Как стало известно, прогулка 11-летней жительницы Сясьстроя с собакой могла закончиться трагедией. Днем 22 августа, когда девочка вывела на улицу своего питбуля, на нее напал неизвестный мужчина.

Как рассказала потом в полиции мать школьницы, незнакомец схватил ее дочь за ноги и потащил в лес, нанося попутно удары палкой в грудь и по ногам. В этот момент собака прогрызла намордник и набросилась на обидчика девочки. Тот, спасаясь от клыков, бросил "жертву" и убежал.

Как уточнили в ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, в настоящий момент проводятся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на задержание злоумышленника.-0-