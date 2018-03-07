Пять человек госпитализировали в Германии после вскрытия конверта

Сотрудники районного суда города Ринтельн (земля Нижняя Саксония) во вторник попали в медицинское учреждение. Они вскрыли конверт, поступивший в канцелярию суда, и обнаружили там неустановленное порошкообразное содержимое.

У пятерых сотрудников зафиксировали паническую атаку и удушье. Еще два десятка работников осмотрели на месте.

По словам пострадавших, в конверте было зеленое вещество неизвестного состава. Здание суда оцепила полиция.