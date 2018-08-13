Пять человек погибли при жесткой посадке вертолета в Таджикистане

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате жесткой посадки вертолета Ми-8 в горах Таджикистана погибли пять человек. Среди них трое россиян и два гражданина Таджикистана, сообщает ТАСС со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям этой страны.

Известно, что в результате инцидента погибли два члена экипажа и трое альпинистов. Остальным 12 альпинистам и одному члену экипажа, получившим травмы различной степени тяжести, оказывается медицинская помощь. Все пострадавшие эвакуированы.

МИД: белорус, находившийся на борту вертолета Ми-8 в Таджикистане, жив "По предварительной информации, все альпинисты, которые находились на борту вертолета, в настоящий момент живы и находятся в самостоятельно сооруженном ими временном лагере. Среди пассажиров есть один гражданин Беларуси", - сказал Анатолий Глаз.

Согласно предварительным данным и показаниям бортмеханика, причиной трагедии стали погодные условия: 71-летнему Музаффару Файзуллоеву пришлось управлять вертолетом при сильном ветре и плохой видимости. Сам пилот погиб при жесткой посадке.

В воскресенье, 12 августа, в 16.30 по местному времени (14.30 по минскому) вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку при транспортировке в базовый лагерь в низовьях ледника Фортамбек. На борту находились 15 альпинистов и три члена экипажа. Помимо 13 россиян в числе альпинистов был также один гражданин Беларуси и подданный Испании.-0-