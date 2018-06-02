Пять человек погибли в ДТП на трассе в Ростовской области

На трассе "Дон" в Ростовской области (Россия) произошло смертельное столкновение трех автомобилей, в результате которого погибли двое взрослых и трое детей.

Водитель грузовика Scania не справился с управлением и толкнул движущийся в том же направлении автомобиль Foton. После удара грузовик вылетел на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с еще одним автомобилем Ford Kuga.

В результате столкновения погибли водитель и четыре пассажира — женщина, мальчик 2008-го и двое подростков 2015 года рождения. Пострадал водитель автомобиля Foton, он с травмами доставлен в больницу.