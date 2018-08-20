Пять человек погибли в Италии в результате ливней

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской области Калабрия не менее пяти человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает ANSA со ссылкой на Управление гражданской защиты Италии.

По информации агентства, все погибшие входили в состав одной туристической группы, которая исследовала ущелья и каньоны в национальном парке.-0-