Пять человек погибли в Италии в результате ливней

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В итальянской области Калабрия не менее пяти человек погибли в результате паводка, вызванного сильными дождями, сообщает ANSA со ссылкой на Управление гражданской защиты Италии.
По информации агентства, все погибшие входили в состав одной туристической группы, которая исследовала ущелья и каньоны в национальном парке.-0-
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