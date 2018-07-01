Пять человек погибли в результате ДТП в Липецкой области

Пять человек, в том числе двое детей стали жертвами аварии в Липецкой области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В районе населенного пункта Лапуха на автодороге столкнулись два легковых автомобиля. Трое взрослых и двое детей скончались на месте, еще один ребенок госпитализирован в больницу с травмами. Причины и подробности ДТП выясняют сотрудники полиции. Они продолжают работать на месте происшествия.