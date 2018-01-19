Пять человек получили ранения в результате нападения подростка с топором на школу в Улан-Удэ

19 января, Улан-Удэ /Корр. БЕЛТА/. Пять человек получили ранения в результате нападения подростка с топором на учеников школы в Улан-Удэ (Бурятия). Трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на министра здравоохранения Бурятии Дамбинима Самбуева.
"Пятеро пострадавших - четверо детей и одна женщина 44 лет. Трое находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести. В военном госпитале оказана первичная помощь - дети доведены до транспортабельного состояния. И сейчас все они транспортированы в Больницу скорой медпомощи в Улан-Удэ", - сказал Дамбиним Самбуев.
По предварительной информации, ученик 9 класса ворвался в школу с топором в поселке Сосновый бор сегодня утром, ранил нескольких семиклассников и устроил пожар. Нападавший госпитализирован. Обстоятельства ЧП выясняются.-0-
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