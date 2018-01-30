Пять человек пострадали при обрушении лесов в переходе около станции метро в Москве

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять человек пострадали в Москве при обрушении лесов в переходе около станции метро "Улица 1905-го года", сообщает ТАСС.
Пострадавшие госпитализированы, у них ушибы и неосложненный костный перелом. "Состояние у всех удовлетворительное, у одного из пострадавших - средней степени тяжести", - отметил руководитель департамента здравоохранения российской столицы Алексей Хрипун.
О причинах ЧП пока не сообщается. Не исключено, что обрушение произошло из-за снега, ведется разбор завалов. Переход был на реконструкции и закрыт строительными лесами, но им все равно пользовались пешеходы. По предварительным данным, площадь обрушения составила 50 кв.м.-0-
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