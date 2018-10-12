Пять человек пострадали во время пожара в пассажирском поезде в Германии

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Один из вагонов скоростного междугородного поезда Intercity-Express загорелся во время движения в немецкой земле Рейнланд-Пфальц. Об этом сообщает телеканал N-TV.

Пять человек пострадали при пожаре. Огонь вспыхнул в одном из вагонов экспресса, следовавшего из Кельна во Франкфурт-на- Майне. Из поезда были экстренно эвакуированы 510 пассажиров. На автобусах они доставлены до ближайшего города Монтабаур.

Пожар привел к сбою движения транспорта. Был закрыт участок дороги между городами Монтабаур и Зигбург, отменены или задержаны рейсы между городами Кельн и Франкфурт-на-Майне. Из-за задымления и работы спасателей также перекрыли участок трассы.

Причины происшествия устанавливают эксперты. Движение на участке пути закрыто, и возобновить его планируют только через два дня. Другие поезда отправляю по обходным маршрутам.-0-