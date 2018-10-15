Пять человек стали жертвами наводнения на юге Франции

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жертвами наводнения на юге Франции стали по меньшей мере пять человек, сообщает Reuters.

Префект департамента Од Ален Тирион сообщает, что наводнения стали следствием сильнейших ливней. Специалисты экстренных служб ожидают наступления более ясной погоды, чтобы приступить к спасательным операциям на вертолетах. "Многие люди оказались в ловушке на крышах домов. Нам придется использовать воздушный транспорт, чтобы эвакуировать их, потому что из-за сильнейшего напора воды добраться до них на лодке невозможно", - рассказал префект.

Предупреждения о возможном наводнении не было, по меньшей мере одна жертва была унесена водой во время сна.

Из-за непогоды в департаменте закрыты все учебные заведения. Власти просят жителей городов не покидать дома и следить за рекомендациями спасательных служб.

Сегодня утром национальная метеорологическая служба Meteo-France объявила в Оде максимальный уровень тревоги в связи с наводнением, вызванным сильными дождями. Многие дороги затоплены, доступ к другим закрыт из-за упавших деревьев. Прервано и движение поездов. На юге Франции предпоследний уровень метеорологической опасности введен еще в шести департаментах: Авероне, Верхней Гаронне, Эро, Тарне и Гаронне, Восточных Пиренеях, Тарне.-0-