26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пять станций метро в Киеве закрыты из-за сообщений о минировании, сообщают информагентства со ссылкой на пресс-службу метрополитена.
Проводится проверка. Неизвестные рассказали о минировании станций "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра".
Ранее СМИ сообщали об эвакуации шести станций метро из-за подобных сообщений. Речь идет о станциях "Площадь Льва Толстого", "Университет", "Театральная", "Золотые Ворота", "Майдан Независимости" и "Крещатик".
Напомним, сегодня вечером в Киеве состоится финал футбольной Лиги чемпионов, в котором мадридский "Реал" встретится с "Ливерпулем"-0-
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