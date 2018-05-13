Пять туристов погибли при обрушении моста в Пакистане

В Кашмире обрушился мост. Погибли пять человек.
Всего на мосту в момент обрушения находилась группа туристов из 40 человек. Они фотографировались, но в этот момент мост рухнул, путешественники упали в воду и их унесло течением. Шесть человек спасены, операция по спасению остальных продолжается. Помехами для спасательной операции являются сильный ветер и холодная вода в реке.
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