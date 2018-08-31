Пять женщин в Саудовской Аравии получили лицензии пилотов

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лицензии генерального управления гражданской авиации получили 5 гражданок Саудовской Аравии. Соответствующее заявление управления приводит новостной телеканал Al Arabiya.

Женщины получили лицензии пилотов коммерческой авиации, они могут работать в частных авиакомпаниях королевства. До этого гражданки Саудовской Аравии могли получать лицензии пилотов в других странах, но пилотировать самолеты над территорией своей страны они не могли. В июле Саудовская летная академия впервые открыла набор студенток.

В сентябре 2017 года власти страны отменили многолетний запрет на вождение женщинами автомобиля. Летом этого года министерство юстиции Саудовской Аравии выдало первым 12 женщинам лицензии на оказание нотариальных услуг.-0-