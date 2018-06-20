20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек пострадали при взрыве в метро Лондона, сообщают информагентства.
О произошедшем взрыве небольшой силы на станции лондонского метрополитена Southgate вечером 19 июня размещено сообщение в Twitter Скотленд-Ярда.
В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии "Пикадилли", была закрыта.
Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Правоохранители полагают, что причиной инцидента могло стать короткое замыкание аккумулятора, версия терроризма не рассматривается. Расследование продолжается.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3327 BYN
|2.321 BYN
|2.33 BYN
|USD
|2.0152 BYN
|2.005 BYN
|2.009 BYN
|RUB
|3.1437 BYN
|3.14 BYN
|3.16 BYN