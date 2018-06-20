На месте происшествия. Фото из социальных сетей

20 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пятеро человек пострадали при взрыве в метро Лондона, сообщают информагентства.

О произошедшем взрыве небольшой силы на станции лондонского метрополитена Southgate вечером 19 июня размещено сообщение в Twitter Скотленд-Ярда.

В связи с инцидентом станция метро, расположенная на линии "Пикадилли", была закрыта.

Ранее в своем Twitter полиция сообщила об обнаружении на станции Southgate подозрительного объекта. Правоохранители полагают, что причиной инцидента могло стать короткое замыкание аккумулятора, версия терроризма не рассматривается. Расследование продолжается.-0-